В Ангарске задержали мужчину, едва не надругавшегося над 12-летней девочкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 21 января, в Ангарске задержали мужчину, которого обвиняют в особо тяжком преступлении. 18 января он напал на 12-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Свои преступные действия он не довёл до конца, после чего скрылся с места преступления, - рассказали в ведомствах.

Вскоре полицейским удалось задержать мужчину по горячим следам.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура также поставила на контроль

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