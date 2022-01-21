Кровля хоккейного корта обрушилась в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Днем 21 января кровля хоккейного корта обрушилась в городе Алзамай Нижнеудинского района. Сообщение о случившемся поступило диспетчерскую службу МЧС в 15.40 по местному времени. Навес представлял из себя плотный тент растянутый на металлической конструкции. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Обрушение произошло в результате скопления большого количества снега, - рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

При обрушении кровли никто не пострадал.

Представители подрядной организации, которая выполняла работы по строительству хоккейного корта, выехали на место происшествия. Специалисты оценят объемы произошедшего и определят сроки восстановительных работ.

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