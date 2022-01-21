Прокуратура проведет проверку после обрушения кровли хоккейного корта в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прокуратура проведет проверку после обрушения кровли хоккейного корта в городе Алзамай Нижнеудинского района. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Напомним, это произошло сегодня, 21 января. Навес из плотной тентовой ткани и металлической конструкции разрушился на площади 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

- Нижнеудинской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства при организации и проведении работ по монтажу спортивного корта каркасного типа, его содержании и эксплуатации в городе Алзамай Нижнеудинского района, - рассказали в ведомстве.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Представители подрядной организации оценят объемы произошедшего и определят сроки восстановительных работ.

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