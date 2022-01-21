Прокуратура проведет проверку после обрушения кровли хоккейного корта в Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Прокуратура проведет проверку после обрушения кровли хоккейного корта в городе Алзамай Нижнеудинского района. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Напомним, это произошло сегодня, 21 января. Навес из плотной тентовой ткани и металлической конструкции разрушился на площади 50 квадратных метров. Никто не пострадал.
- Нижнеудинской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства при организации и проведении работ по монтажу спортивного корта каркасного типа, его содержании и эксплуатации в городе Алзамай Нижнеудинского района, - рассказали в ведомстве.
По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Представители подрядной организации оценят объемы произошедшего и определят сроки восстановительных работ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кровля хоккейного корта обрушилась в Иркутской области. Это произошло из-за скопления снега. (подробности)
В Ангарске задержали мужчину, едва не надругавшегося над 12-летней девочкой. Нападение произошло 18 января. (подробности)