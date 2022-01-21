Проезд по улицам Волгоградская и Ипподромная в Иркутске ограничат с 24 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внимание, автомобилисты Иркутска! Движение временно ограничат по двум улицам города. С 08.00 24 января проезд перекроют по улице Ипподромная напротив дома 26. Там пройдут земляные работы по ремонту водопроводной сети, которые окончатся через неделю. Движение восстановят в 23.00 31 января. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 24 января 2022 года по 7 февраля 2022 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Волгоградской в районе дома 97. Это также связано с проведением аварийных работ на сети водопровода, - предупреждают в пресс-службе администрации Иркутска.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ужесточение мер по коронавирусу в Иркутске с 20 января 2022: указ губернатора рекомендует перевести на удаленку 50% сотрудников. Ужесточение мер по коронавирусу в Иркутске введено с 20 января 2022 года. (подробности)