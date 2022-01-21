В выходные уборка на улицах Иркутска пройдет в усиленном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики обещают в Иркутске снежные выходные. В связи с этим дорожные службы города перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Основной объем работ по подметанию проезжей части магистральных улиц и вывозу снега проводится ночью. Во всех районах города задействовано порядка 80 единиц спецтехники, – отметил директор муниципальной дорожной службы Сергей Чертков. – В минувшую ночь снег вывозили с улиц Ленина, Карла Либкнехта, Тимирязева.

В ночь с 21 на 22 января во всех районах Иркутска продолжат уборку. На правом берегу планируется вывоз снега с улиц Седова, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Тимирязева (в районе Центрального рынка), Свердлова, Киевская, Октябрьской Революции (в районе Карла Маркса), Ржанова и с окружной дороги в Солнечном. Шнекороторный снегоуборщик задействуют на улицах Ширямова и Рабочего Штаба. Грейдер будет работать на улицах Седова, Советская и Байкальская.

На левом берегу предстоящей ночью запланирован вывоз снега с улицы Маяковского (Кайский спуск). Подметание проезжей части проведут на магистральных улицах Свердловского и Ленинского округов: Гоголя, 2-я Железнодорожная, Вампилова, Улан-Баторская, Маршала Конева, бульвар Рябикова и Сибирских Партизан.

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