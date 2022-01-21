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Происшествия21 января 2022 11:53

Убийца из Бурятии, которая заживо сожгла мужчину, отправится за решетку на длительный срок

Трагедия произошла в марте 2021 года в Курумкане
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Пироманка из Бурятии, которая заживо сожгла мужчину, отправится за решетку на длительный срок

Пироманка из Бурятии, которая заживо сожгла мужчину, отправится за решетку на длительный срок

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии вынесли приговор 38-летней жительнице села Курумкан, которая в марте 2021 года заживо сожгла мужчину. Трагедия разыгралась 18 марта. Выпив со своими любимым горячительных напитков, она вместе с ним решила разобраться с одним из сельчан, который ранее сообщил в полицию о том, что жених женщины незаконно ловит рыбу. Пьяная парочка отправилась к дому обидчика.

Разговора при встрече не получилось. Мужчины подрались между собой. Во время потасовки женщина взяла из сеней пластиковую бутылку с бензином, и вылила ее на хозяина дома. При этом часть горючего попало на ее любимого и на нее саму. Затем она зажгла спичку и кинула в хозяина дома. Как итог, загорелась одежда на всех троих. Затем загорелся дом. Троица выбежала на улицу и потушила вещи снегом. Однако, хозяин дома получил 90% ожогов тела. 27 марта от полученных повреждений он умер в больнице.

- Женщину обвинили сразу по нескольким тяжким статьям, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Суд приговорил пироманку к 17 годам и 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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