Погода на 22 января в Иркутске: ждать ли снега и похолодания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похоже, что потепление, которое пришло в Иркутск в начале этой рабочей недели, порадует нас и в выходные дни. Судя по прогнозу Гидрометцентра январских морозов ждать уже не стоит. Вот и в субботу, 22 января синоптики обещают в столице Приангарья более чем комфортные для середины января -7, -9 градусов. Правда, временами возможно будет пробрасывать небольшой снег. Ветер подует северо-восточный 3-8 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 22 января переменная облачность, местами также пройдет небольшой снег, в южных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер подует северо-восточный, северо-западный, в северных районах южный 4-9 м/с, температура -7,-12 градусов, при облачной погоде -17,-22 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С чем связан рост спроса на жилье в новостройках в Иркутской области, объяснил специалист (Подробности)