Ветеранов труда из Иркутской области начали отправлять на санаторно-курортное лечение . Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области с 17 января началось санаторно-курортное лечение ветеранов труда. Всего, в этом году на эти цели выделят 56,6 миллиона рублей. На эту сумму отдохнуть и пройти лечение смогут 1475 человек, состоящих на учете в соцзащите.

– Санаторно-курортное лечение – это дополнительная мера социальной поддержки граждан из числа ветеранов труда и ветеранов труда, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. – В прошлом году лечение прошли 1457 жителей региона.

Добавим, что отдыхать ветераны труда будут в санаториях из разных районов Приангарья. А именно в «Реабилитационном центре «Шелеховский», «Курорте Ангара», Курорте «Русь», а также в санаториях «Братское взморье», «Солнечный», «Юбилейный», и АО РЖД.

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