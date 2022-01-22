В Братске с 1 февраля подорожает проезд в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общественном транспорте Братска спустя год вновь подорожает цена проезда. С 1 февраля она вырастет на 1 рубль и составит 25 рублей. Изменения коснутся муниципальных автобусов и троллейбусов. В прошлый раз проезд в общественном транспорте в Братске повышали с 22 до 24 руб в феврале 2021 года.

- Причиной очередного изменения тарифа стали значительный рост на бензин, запчасти и комплектующие, - пояснили в пресс-службе администрации Братска. - Только в декабре цена на ГСМ в нашем городе поднималась четыре раза.

Что касается коммерческих перевозчиков, то они вправе сами устанавливать стоимость проезда. Только за месяц до этого они обязаны предупредить об этом администрацию города. После этого заявление по поднятию цены будет проверять УФАС.

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