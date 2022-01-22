Региональный стандарт реализации государственной национальной политики принят в Иркутской области

Вопросы профилактики межнациональных конфликтов в Иркутской области, и работу национально-культурных центров обсудили в Иркутске, на заседании совета по делам национальностей. Одна из важных задач, которую обсуждали на этом заседании, стало укрепление единства российской гражданской нации и создание всех условий для этнокультурного развития других национальностей, проживающих

в России.

- Разработан Региональный стандарт по единым подходам к организации на региональном и муниципальных уровнях системы деятельности по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – А также поддержке и развитию языков и культуры народов, проживающих в Приангарье, защите прав коренных малочисленных народов, социальной и культурной адаптации иностранцев, профилактике межнациональных конфликтов.

Добавим, что проект Регионального стандарта приняли с учетом корректировок и предложений.

Напомним, что в Иркутской области с января 2022 года началось санаторно-курортное лечение ветеранов труда. Всего, в этом году на эти цели выделят 56,6 миллиона рублей. На эту сумму отдохнуть и пройти лечение смогут 1475 человек, состоящих на учете в соцзащите. (Подробности)

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