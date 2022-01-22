Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 января 2022 7:54

Следователи начали проверку после гибели двух спасателей на пожаре в Бодайбо

Двое пожарных погибли, спасая людей из горящего дома
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погибшие Игорь Руснаков (слева) и Вадим Найденов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Погибшие Игорь Руснаков (слева) и Вадим Найденов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Следователи начали проверку по факту гибели двух спасателей в Бодайбо. Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 января. 27-летний начальник караула лейтенант Игорь Руснаков и его 24-летний напарник Вадим Найденов приехали по вызову к горящему 12-квартирному дому в переулке Охотничий и помогли выбраться жильцам. Во время тушения они пробрались в горящее здание, но так и не вышли. Позже их погибшими нашли коллеги.

- На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Все подробности трагедии выясняются.

В областном МЧС уже выразили соболезнования родным и близким Игоря Руснакова и Вадима Найденова. В пресс-службе ведомства отметили, что имя каждого погибшего при исполнении служебного долга вписано в историю МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зашли и не вернулись: двое спасателей погибли, вытаскивая людей из горящего дома в Иркутской области (Подробности)