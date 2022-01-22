Следователи начали проверку после гибели двух спасателей на пожаре в Бодайбо

Погибшие Игорь Руснаков (слева) и Вадим Найденов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Следователи начали проверку по факту гибели двух спасателей в Бодайбо. Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 января. 27-летний начальник караула лейтенант Игорь Руснаков и его 24-летний напарник Вадим Найденов приехали по вызову к горящему 12-квартирному дому в переулке Охотничий и помогли выбраться жильцам. Во время тушения они пробрались в горящее здание, но так и не вышли. Позже их погибшими нашли коллеги.

- На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Все подробности трагедии выясняются.

В областном МЧС уже выразили соболезнования родным и близким Игоря Руснакова и Вадима Найденова. В пресс-службе ведомства отметили, что имя каждого погибшего при исполнении служебного долга вписано в историю МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зашли и не вернулись: двое спасателей погибли, вытаскивая людей из горящего дома в Иркутской области (Подробности)