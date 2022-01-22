Еще 542 человека заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную болезнь подхватили еще 542 человека. 254 из них проживают в Иркутске. С весны 2020 года, то есть с начала пандемии, в Приангарье уже 164 618 заболевших. Госпитализированы на данный момент 1 995 пациентов. Прирост за сутки составил 53 человека. Такие данные в субботу, 22 января привел оперативный штаб.

Увы, увеличивается и число смертей. За сутки от COVID-19 скончались еще 18 человек. Всего умерли 7 450 сибиряков. Еще 600 ушли из жизни по причинам, не связанных с ковидом.

Есть и приятные новости. За сутки коронавирус победили еще 204 человека. В общей сложности от ковида выздоровели 152 278 жителей региона.

Чтобы не заразиться коронавирусом, врачи по-прежнему советуют жителям Приангарья носить защитные маски в общественных местах.

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