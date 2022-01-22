Аграрии Иркутской области получили господдержку в 30 миллионов рублей. Фото: правительство Иркутской области

25 сельхозтоваропроизводителей Иркутской области получили первые в этом году субсидии. 30 миллионов рублей аграриям выделили на компенсацию затрат на уплату лизинговых платежей при покупке сельхозтехники и оборудования.

– В 2021 году аграриям полностью выплатили деньги на поддержку приобретения техники и сельскохозяйственного оборудования по договорам лизинга, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Субсидию получили 243 сельхозтоваропроизводителя.

При этом суммы субсидий увеличиваются. В этом году выделят 806,7 млн рублей. Только в январе этого года выплатят еще 20 млн рублей. Добавим, что получить компенсацию затрат на лизинговые платежи можно при покупке оборудования и техники, которая будет применяться при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства.

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