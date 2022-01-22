Студенты Иркутска 25 января смогут бесплатно ездить в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отличный подарок всем иркутским студентам на 25 января. В День российского студенчества или как его еще называют Татьянин день, учащиеся высших и средне-специальных заведений города смогут ездить в муниципальном транспорте абсолютно бесплатно. На учебу можно ехать и не платить в автобусах, троллейбусах и трамваях.

– Бесплатный проезд для студентов будет действовать весь день и позволит им добираться в любую точку города без ограничений и с комфортом, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. – Также ребятам будет удобно добраться на праздничные мероприятия.

Кстати, по подсчетам администрации, в Иркутске сейчас 11 высших учебных заведений и 27 средне-специальных. В них учатся около 100 тысяч студентов.

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