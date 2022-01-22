Житель Иркутска спалил соседский дом и получил ожоги, пытаясь подогреть ужин. фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Этот ужин надолго запомнится 23-летнему иркутянину, который 2 июля 2021 года устроил пожар в садоводстве «Взаимопомощь». В 12-м часу ночи он решил подогреть еду на газовой плите, открыл вентиль 50-литрового газового баллона, включил плиту и ушел искать спички. Через 7 минут, что его не было, газ успел скопиться в помещении. Когда мужчина зажег спичкой газ на конфорке, газо-воздушная смесь мгновенно воспламенилась и мужчина получил ожоги лица и рук.

Помимо этого, огонь за секунды распространился по всему дому, а затем пламя перекинулось на соседний жилой дом и мастерскую. Дачник сам лишился жилья и спалил соседский дом, причинив им ущерб в 1 миллион 371 тысяч рублей.

- Из-за этих неосторожных действий его признали виновным по статье «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Суд приговорил иркутянина к 300 часам обязательных работ.

Спасатели дают неутешительную статистику. В прошлом году из-за нарушений правил безопасности при использовании газового оборудования, в Приангарье произошло 18 пожаров. Один человек при погиб, двое пострадали.

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