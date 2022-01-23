Снег будет идти в Иркутске 23 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 23 января будет снежной. В городе в течение всего воскресенья временами ожидается снег. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 23 января облачная с прояснениями, - отмечают метеорологи. – Ветер в областном центре дует северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем -9…-11.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 731 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 23 января также обещает небольшой снег и местами умеренные осадки в южных, центральных, западных районах Приангарья. Ветер ожидается в течение дня 5-10 м/с, столбики уличных термометров днем покажут -9…-14, если небо затянут облака, то -19…-24.

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