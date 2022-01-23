Дрифтовавший в 130-м квартале лихач задержан полицейскими в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Иркутске задержали лихача, устроившего дрифт в 130-м квартале. Видео с кадрами, как рискуя задеть горожан в предназначенной для пешеходов зоне, автомобилист на «ВАЗ 2106» выполнял различные «пируэты», появилось в соцсетях. Заинтересовались записью и инспекторы ГИБДД, в скором времени нарушителя нашли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Оказалось, что за рулем сидел 16-летний парень. Составлено шесть протоколов о нарушениях. Ответить за сына предстоит и его родителям.

- Комиссия по делам несовершеннолетних даст правовую оценку родителям несовершеннолетнего за исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, - рассказали полицейские. - Транспортное средство помещено на арестплощадку.

Сам же несовершеннолетний, устроивший показательное экстремальное вождение в своем поступке уже раскаялся.

- В дальнейшем подобное не буду совершать, - сказал он. – Автомобиль поставлю до своего 18-летия, будет стоять, пока права не получу.

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