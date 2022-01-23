Барды Иркутска устроят квартирник ко дню рождения Владимира Высоцкого Фото: Борис КУДРЯВОВ

В этом году известному поэту, актеру, исполнителю авторских песен Владимиру Высоцкому исполнилось бы 84 года. В честь этого события, ко дню рождения артиста барды областного центра проведут квартирник. И на него 29 января смогут попасть иркутяне. «Мини-концерт» пройдет в Доме Рогаля. Об этом сообщает пресс-служба Музея истории города Иркутска.

- В этот раз в программе будут звучать всеми любимые песни Владимира Высоцкого, - говорят организаторы. - QR-код для посещения мероприятия обязателен.

Также барды напоминают, что в связи с санитарно-эпидемиологическими нормами, введенными во время пандемии коронавируса, количество мест для желающих насладиться знаменитыми композициями Владимира Семеновича в исполнении под гитару будет ограничено.

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