Фестиваль пельменей прошел в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Фестиваль «Свирский пельмень» прошел в Иркутской области. Его проводят в Приангарье уже третий год подряд в парке культуры и отдыха в городе Свирске. В празднике участвовали компании из Свирска, Аларского, Боханского, Усольского, Черемховского районов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники готовят пельмени, а жюри выбирает лучшие. Высказать свое мнение разрешено и гостям фестиваля, которые также могут пробовать угощения.

- Конечно, на фестивале предусматривается и развлекательная программа, - отмечает пресс-служба правительства Иркутской области. – В этот раз во время праздника перетягивали канаты, катались на санях, лепили снежные фигуры.

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