Потерявшим жилье во время пожара в Бодайбо выплатят по 100 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Матпомощь выплатят восьми семьям в Бодайбо, потерявшим жилье во время пожара 22 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Четыре семьи, где на каждого члена доходы ниже прожиточного минимума, по областным нормативным актам получат по 113 тысяч рублей, еще четырем семьям, у которых доходы не превышают трехкратного прожиточного минимума, выплатят по 100 тысяч рублей, - отметили в региональном правительстве. - Средства на счета собственников жилья поступят в течение ближайших трех дней.

Напомним, огонь в многоквартирном деревянном доме в Бодайбо вспыхнул в ночь на 22 января. При тушении пожара погибли два спасателя 28-летний начальник караула лейтенант Игорь Руснаков и его 24-летний напарник Вадим Найденов. Они помогли жильцам покинуть здание, но сами из него уже не вышли. Их семьям также будут помогать. Игорь Руснаков был холост, а вот у Вадима Найденова, по данным МЧС России, осталась жена и ребенок.

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