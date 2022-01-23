Более 100 спецмашин очищают улицы Иркутска от снега. Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

В Иркутске вот уже несколько дней временами выпадает снег. Все выходные уборка города ведется в усиленном режиме. Очищаются пешеходные дорожки, тротуары, лестницы, дворы, снег из областного центра вывозят по ночам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- В уборке городских улиц задействовано более ста спецмашин, - отмечают в администрации столицы Приангарья. - По данным синоптиков, небольшой снег ожидается в Иркутске еще в течение 3 дней. Очистка улиц и общественных пространств остается на контроле.

Коммунальщики просят также с пониманием относиться к их работе и внимательно следить за движением на городских улицах, соблюдать скоростной режим.

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