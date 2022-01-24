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Общество24 января 2022 0:38

Небольшой снег выпадет в Иркутске 24 января

Погода в Иркутске 24 января будет облачной
Мария КНЯЗЕВА
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Небольшой снег выпадет в Иркутске 24 января

Небольшой снег выпадет в Иркутске 24 января

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 24 января ожидается облачной с прояснениями. Который день подряд в областном центре идет снег. Сегодня осадки будут небольшими. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В столице Приангарья в понедельник облачно с прояснениями, - говорят метеорологи. – Дует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем в городе -12…-14.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – 735 миллиметров ртутного столба. Кстати, погода в Иркутской области 24 января также будет снежной, синоптики обещают небольшой снег, переменную облачность, ветер до 5-10 м/с. Столбики уличных термометров покажут -11…-16 днем, но если небо затянут облака будет холоднее – до -21…-26.

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