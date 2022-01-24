52 ДТП произошло в Иркутской области за неделю, два человека погибли

Два человека погибли в Иркутской области в ДТП за неделю. Фото: @gibdd.38

В Приангарье за неделю с 17 по 23 января произошло 52 ДТП. В этих автоавариях погибли два человека, больше 60 получили травмы различных степеней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- В двух случаях водители были либо пьяны, либо отказались от процедуры мед. освидетельствования, - говорят инспекторы.

Больше всего дорожно-транспортных происшествий - 11 - случилось из-за того, что водители неправильно выбрали скорость движения машины, она не соответствовала погодным и другим условиям, которые в тот момент были на дороге. Второй по частоте причиной ДТП за неделю стало нарушение правил проезда пешеходного перехода - 10 ДТП. На третьем месте этого антирейтинга - нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.

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