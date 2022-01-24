Сибиряк получил условный срок за вылов омуля и хариуса из Байкала
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Баргузинский районный суд приговорил жителя села Максимиха к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год за незаконный вылов омуля. Также мужчине предстоит выплатить 173 тысячи рублей оставшейся суммы ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Бурятия.
Отмечается, что ловил рыбу на Байкале нарушитель сетями. Точно известно, что в них попались 14 омулей и 149 хариусов.
- Ущерб от его действий составил 188 тысяч рублей, он уже начал его выплачивать, - отмечают специалисты.
Пока приговор в законную силу не вступил, но неизвестно будет ли рыбак его обжаловать.
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