Кроссовер провалился под лед на Иркутском водохранилище Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К инспекторам ГИМС в воскресенье, 23 января, обратился иркутянин, который попросил найти его утонувший автомобиль. Он рассказал, что решил проехать по льду Иркутского водохранилища от Новогрудинино до поселка Патроны. Примерно на середине пути лед треснул, машина пошла на дно. Мужчина успел открыть дверь и выбраться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сотрудники ГИМС выехали на предполагаемое место провала, однако из-за выпавшего снега найти его так и не удалось, - говорят спасатели. – Из-за нарушения правил безопасности водителем возбуждено административное дело.

Еще один провал под лед случился также в воскресенье недалеко от берега Байкала. Мужчина вышел на неокрепший лед и оказался в воде. Спасли его другие туристы. В кафе на берегу ему позволили согреться и напоили горячим чаем.

- Совместно с сотрудниками администрации Листвянки были выставлены дополнительные информационные знаки об опасности выхода на лед, - рассказали инспекторы.

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