Инвалид погиб на пожаре в Усольском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Набережный Усольского района произошел пожар. В пожарно-спасательную службу в 22:11 позвонила женщина, которая увидела, что горит соседний дом. К месту выехали два пожарных расчёта. Когда спасатели прибыли по адресу, дом и веранда были полностью охвачены огнем, который в любую минуту мог перекинуться на другие участки. Тушение пожара продолжалось 4 часа. При разборе завалов в комнате на полу был обнаружен погибший мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дознаватели МЧС России установили, что погибший – безработный мужчина-инвалид, который проживал вдвоем с сыном, злоупотреблял спиртными напитками, курил в доме, - рассказали в ведомстве. - Установить местонахождение сына погибшего не удалось. Осмотр места происшествия показал, что пожар начался с веранды дома. Рассматриваемая причина пожара – занесение открытого источника зажигания

Всего 24 января в Иркутской области произошло 12 пожаров. В ночь на 24 января в регионе зарегистрировано 3 пожара. С начала года в Приангарье произошло 326 пожаров, на которых 22 человека погибли, 13 человек получили травмы, 81 человек был эвакуирован.

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