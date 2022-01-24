Состояние двух тысяч квартир для детей сирот проверят в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

В 2022 году в Приангарье планируют проверить 2000 объектов специализированного жилищного фонда для детей-сирот. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на министерство имущественных отношений региона.

- Также разработан и утвержден график ремонтных работ и подготовки специализированного жилищного фонда к ремонтным работам. В качестве первоочередных работ определены многоквартирные дома в рабочих поселках Чунский, Куйтун, в Тайшете, в микрорайоне Топкинский Иркутска, - рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Также будет проконтролировано устранение недостатков, допущенных застройщиками. Работы будут проведены в поселках Усть-Ордынский, Залари, в городах Нижнеудинск и Шелехов.

В прошлом году специалисты провели 2120 выездов для обследования жилья, в которых проживают дети-сироты. В том числе места общего пользования. Ремонт тогда потребовался на 162 объектах. Затраты на эти цели составили 24,7 миллиона рублей.

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