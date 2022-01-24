В Иркутске закрыли магазин электронных сигарет рядом с гимназией и детским садом. Фото: администрация Иркутска

В сети пользователи обсуждали открытие в Иркутске нового магазина электронных сигарет. Дело в том, что расположился павильон поблизости к гимназии №25 и детскому саду №158 в микрорайоне Солнечный. Чтобы проверить информацию, по адресу выехали представители департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска. Специалисты зафиксировали нарушение – расстояние от торговой точки до детсада составляло 45 метров при норме в 100 метров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В беседе с хозяином магазина специалисты департамента потребительского рынка выяснили, что о требованиях законодательства владельцу известно не было, - отметили в пресс-службе администрации. - В настоящее время магазин прекратил свою работу, собственник демонтировал вывеску.

Материалы проверки переданы в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Владельцу закрывшейся торговой точки придется понести административную ответственность. Ему грозит штраф.

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