Назначен новый и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области

Роман Колесов стал и.о. заместителя губернатора Иркутской области. Фото: портал органов госвласти Ярославской области

Роман Колесов стал и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области. Указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе правительства Приангарья. По предварительной информации, в его полномочия войдет работа с МЧС, а также вопросы строительства и ЖКХ. Кандидатуру Романа Колесова рассмотрят на сессии Законодательного собрания. Ранее Колесов занимал должность заместителя председателя правительства Ярославской области. На этом посту он работал больше 5 лет.

СПРАВКА КП

Роман Колесов родился 11 декабря 1984 года. С 2002 по 2009 год находился на военной и федеральной государственной гражданской службе в центральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации. В 2007 году Колесов с отличием окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Кандидат юридических наук. На посту заместителя председателя правительства Ярославской области вступил в 2016 году. В его полномочия входило курирование вопросов образования, объектов культурного наследия, земельных отношений, лесного хозяйства, природопользования, управления собственностью региона и других.