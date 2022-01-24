Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 4:52

Назначен новый и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области

Роман Колесов стал и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Роман Колесов стал и.о. заместителя губернатора Иркутской области. Фото: портал органов госвласти Ярославской области

Роман Колесов стал и.о. заместителя губернатора Иркутской области. Фото: портал органов госвласти Ярославской области

Роман Колесов стал и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области. Указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе правительства Приангарья. По предварительной информации, в его полномочия войдет работа с МЧС, а также вопросы строительства и ЖКХ. Кандидатуру Романа Колесова рассмотрят на сессии Законодательного собрания. Ранее Колесов занимал должность заместителя председателя правительства Ярославской области. На этом посту он работал больше 5 лет.

СПРАВКА КП

Роман Колесов родился 11 декабря 1984 года. С 2002 по 2009 год находился на военной и федеральной государственной гражданской службе в центральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации. В 2007 году Колесов с отличием окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Кандидат юридических наук. На посту заместителя председателя правительства Ярославской области вступил в 2016 году. В его полномочия входило курирование вопросов образования, объектов культурного наследия, земельных отношений, лесного хозяйства, природопользования, управления собственностью региона и других.