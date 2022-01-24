Серебряный призер Олимпиады стрелок из Иркутска Артем Черноусов завоевал еще две медали на Гран-При ISSF в Хорватии. Фото: личный архив Артема Черноусова.

Иркутский стрелок, серебряный призер Олимпиады 2020 в Токио Артем Черноусов продолжает пополнять свою копилку наград на Гран-При ISSF по стрельбе из пневматического оружия. На турнире, который проходит в хорватской Осиеке, сибиряк взял еще две медали – золотую и бронзовую.

- В паре с Виталиной Бацарашкиной из Омской области Артем одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд, - сообщили в пресс-службе минспорта Иркутской области. – Бронзовую медаль иркутский стрелок завоевал в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужских команд. В этой дисциплине Артем боролся за медали вместе с Антоном Аристарховым из Московской области и Вадимом Мухаметьяновым из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Гран-При ISSF получился сверхудачным для Артема. В общей сложности иркутянин завоевал две золотые и одну бронзовую награду. Кроме этого, Артем Черноусов также победил и взял золото в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин.