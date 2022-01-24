Житель Качугского района отправится в колонию за порчу чужой машины Фото: Андрей КОПАЛОВ

Трех жителей Качугского района осудили за порчу чужой машины. В феврале 2021 года один из мужчин, будучи пьяным, решил отомстить своему обидчику. Он увидел на улице автомобиль знакомого и принялся пинать «Девятку» ногами и бить деревянной палкой. Затем, порезав шины, хулиган и двое его приятелей перевернули машину на крышу. Размер ущерба владельцу составил больше 40 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил двум мужчинам наказание в виде обязательных работ на срок от 200 до 300 часов, - рассказали в ведомстве.

Зачинщик отправится в исправительную колонию общего режима на 2 года и 1 месяц. Такое решение суд вынес в связи с тем, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Качугского района, расследование осуществлялось сотрудниками полиции.

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