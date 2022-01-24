Как живут города Иркутской области – в новой рубрике «КП» - Иркутск»

ФОТО: пресс-служба администрации города Братска.

Иркутская область является крупнейшим регионом Сибири, по площади чуть меньше Турции и больше Украины. Масштабы огромны! И каждому городу и поселку региона уж точно есть, что рассказать – похвастаться успехами и поделиться проблемами.

«Комсомолка» запускает новую рубрику – перекличку территорий. В ежедневных выпусках «КП» (вторник, четверг, пятница) будем рассказывать о важном, что происходит в населенных пунктах Иркутской области. Также рубрику будем вести на сайте irk.kp.ru, слушайте актуальную информацию и на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm).

Городами-героями первых публикаций стали Ангарск и Тайшет, теперь на очереди – Братск. Мы разбирались в теме выбросов, на которые постоянно жалуются жители северной столицы Приангарья. Читайте в «Комсомольской правде» за 25 января.

Следующий выпуск планируем посвятить новостям города Усть-Илимска, газета выйдет в печать 27 января.

Если вам есть что рассказать, пишите и звоните в редакцию на номер 8-952-6-364-773 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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