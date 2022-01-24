Документальный фильм о байкальской нерпе стал самым кассовым в России. Фото: кадр из фильма

Российская кинокартина «Байкал. Удивительные приключения Юмы» стала самой популярной за последние пять лет. В кинотеатрах ее посмотрели более 200 тысяч человек. Более трех недель фильм входил в топ-20 российского проката. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Кинолента «Байкал. Удивительные приключения Юмы» создавалась около пяти лет. Уникальные съёмки на воде и под ней позволяют проследить жизнь нерпёнка практически от рождения и до момента, когда он устремляется в путешествие, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Чтобы создать эффект реалистичности использовалась современная технология 4K HDR. За 14 экспедиций на глубоководную камеру «Мир» было запечатлено более 180 часов материала. Фильм о жизни байкальского тюленя был создан медиагруппой «Красный квадрат» совместно с «Первым каналом». Среди авторов картины - Александр Бурмейстер - иркутский режиссер, оператор и сценарист снявший восемь фильмов о Байкале, и профессиональный оператор и фотограф дикой природы Станислав Толстнев. За кадром звучат голоса отечественных актеров Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой.

За последнюю пятилетку самыми кассовыми были только два фильма, собравшие в прокате более десяти миллионов рублей. «Байкал. Удивительные приключения Юмы» и «BEEF: Русский хип-хоп». Они собрали 37 миллионов и 24 миллиона рублей. За это время в российский кинопрокат вышло почти 200 неигровых фильмов.

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