350 объектов проверили в Иркутской области на соблюдение антиковидных мер с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

11 административных производств было заведено в Приангарье за нарушение антиковидных мер с начала года, в том числе несоблюдение масочного режима и отсутствие организации проверки QR-кодов или каких-либо других медицинских документов. Контроль соблюдения требований провели в Иркутске, Ангарске, Саянске, Тулуне, рабочих поселках Залари, Куйтун, Листвянка, Ключи, Магистральный, Улькан и в селе Еланцы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За игнорирование антикороновирусных правил грозит штраф: физлицу от одной до 30 тысяч рублей, дожностному лицу - от 10 до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе.

При следующих нарушениях хозяйственного объекта организацию закроют до 90 суток.

Сотрудники полиции напоминают, что ношение защитных средств и наличие QR-кода или справки о том, что переболели COVID-19 в магазинах обязательно.

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