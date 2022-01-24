Первый день Белого месяца в Усть-Ордынском Бурятском округе объявлен выходным Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Начало Белого месяца в Усть-Ордынском Бурятском округе объявили выходным днем. Соответствующий Указ подписан губернатором региона. В этом году национально-культурный праздник Сагаалган продлится со 2 февраля до 2 марта. Будут ли запланированные мероприятия переведены в онлайн-формат из-за роста числа заболевших коронавирусом, решают в администрации округа. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На протяжении всего Белого месяца жители и гости окружного центра смогут посетить дацан «Тубдэн Даржилин» – встретиться с ламами, пройти обряд очищения, принять участие в ритуале освящения флажков на удачу «Хии морин», - рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. - На разных площадках в поселке Усть-Ордынский будут проходить культурно-спортивные мероприятия.

В УОБО планируют провести фестиваль народных игр, в том числе стрельба из бурятского лука и игра в кости «шагай наадан». В национальном музее округа пройдет тематическая выставка «Сагаан hараар, Сагалганаар!»

Также свои таланты и умения жители покажут в четырех творческих конкурсах окружного уровня: традиционный окружной конкурс красоты и таланта «Баатар –Дангина», конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята», конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии и конкурс исполнителей народной песни.

Перечень мероприятий может измениться из-за эпидемиологической ситуации.

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