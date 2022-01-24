Псевдоюристы обманули жителя Братска на 600 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

44-летний житель Братска попался на удочку лжеинвесторов, которые попросили у него помощи. Они пообещали мужчине вывести большую сумму денег за вознаграждение в размере 10 % от куша. Нужно было только «погасить задолженность за обслуживание счета» в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Четырьмя годами ранее мужчина потерял денежные средства, играя на бирже. Разочарование в фондовом рынке и желание вернуть свои вложения привели заявителя к еще более неудачной сделке по телефону, - сообщили в ведомстве.

Горе-вкладчик оформил кредит и сел в еще большую долговую яму. Только когда перевел занятые деньги он понял, что его обманули.

Полиция напоминает, что не стоит верить неизвестным организациям, обещающие возврат и заработок средств на вложениях. Нельзя сообщать свои личные данные паспорта, карты или каких-либо еще. Только мошенники будут навязывать свои услуги через телефонные звонки, представляясь сотрудником банка или брокерской компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобус съехал в кювет на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске, три человека пострадали. Виновник аварии выясняется. (подробности)

В Иркутске усилен контроль за ситуацией с бездомными животными после трагедии в Забайкалье. В областном центре отмечают большой прирост бродячих собак. (подробности)