20-процентный запас свободного коечного фонда для пациентов с COVID создадут в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В больницах Приангарья создадут 20-ти процентный запас свободного коечного фонда для лечения больных с коронавирусом. Такое поручение дал глава региона. По его словам, особо важно обеспечить местами для пациентов агломерацию Иркутск-Ангарск-Шелехов. Сегодня в области развернуто 3572 койки. Свободный коечный фонд составляет более 40%. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Менее чем за две недели количество ежедневно регистрируемых новых случаев возросло с 200 до 550, - отметил губернатор Приангарья. - Количество зарегистрированных случаев заражения новым штаммом «омикрон» возросло с 4 почти до 103 человек. Медицинских специалистов настораживает высокая контагиозность и короткий инкубационный период нового штамма. Единственный плюс – отсутствие тяжелого течения заболевания, особенно у вакцинированных.

Вместе с этим региональному минздраву поручено сохранить неснижаемый запас лекарств для стационарных больных на 2-3 месяца, а также защитных масок и дезинфекторов.

В больницах области будут усилены противоэпидемические меры, в том числе дезинфекция помещений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

350 объектов проверили в Иркутской области на соблюдение антиковидных мер с начала года. 11 административных производств было заведено в Приангарье. (подробности)

574 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 24 января. За сутки выздоровели 75 заболевших. (подробности)

Процесс объединения трех больниц в Ангарске займет 9 месяцев. Об этом сообщили в Минздраве Приангарья. (подробности)