Потерявшим жилье при пожаре в Бодайбо перечислили материальную помощь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь на общую сумму 852 тысячи рублей жителям Бодайбо, потерявшим жилье при пожаре. Средства выделили из резервного фонда региона. Сегодня все погорельцы временно поселились у родственников. В городе объявили экстренный сбор вещей, предметов первой необходимости и продуктов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

– Сегодня, 24 января, денежные средства направлены восьми семьям, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. - Четыре семьи, где на каждого человека доходы ниже однократного прожиточного минимума, получат государственную социальную помощь по 113 тысяч рублей. Еще четыре семьи, у которых доходы не превышают трехкратного прожиточного минимума, получат адресную материальную помощь по 100 тысяч рублей.

Напомним, 12-квартирный деревянный дом в Бодайбо сгорел в ночь на 22 января. В доме было прописано 28 человек, из них 8 пенсионеров и четыре ребенка. Травмированных и погибших среди жильцов нет.

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