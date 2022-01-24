В семье из Иркутска родилась тройня. Фото: служба ЗАГСа Иркутской области

24 января 2022 года из иркутского перинатального центра выписалась счастливая мама троих детей. В честь этого события ей устроили торжественную выписку. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа Иркутской области.

- Многоплодная беременность - всегда риск. Такие беременности всегда ведут крайне внимательно, - рассказали в пресс-службе ЗАГса. - Для Иркутской области появление тройни не частое явление, такое происходит 1-2 раза в год и обычно в перинатальном центре города, где созданы условия для особенного родовспоможения.

В многодетной семье Злыгостевых Николая и Екатерины помимо тройняшек есть еще два ребенка. И тоже мальчики. Свои дни рождения все трое новорожденных малышей будут отмечать в канун Нового года. Они родились 30 декабря 2021 года.

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