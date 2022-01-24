В двух местах в Иркутске с февраля будет запрещена парковка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вниание, автомобилисты Иркутска! С 1 февраля на улице Желябова - от Пролетарской до переулка Гусарова запретят парковаться. Такая мера позволит пропускать больше машин. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- А с 7 февраля будет запрещена парковка по автомобильной дороге, расположенной между строениями 295В по улице Байкальская и отелем «Солнце», - рассказали в администрации.

Такое решение приняли для свободного прохождения спецтехники Областной аварийно-спасательной службы.

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