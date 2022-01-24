Гвозди бы делать из таких колбас: иркутянин едва не подавился куском металла, который нашел в любимом сервелате Фото: Андрей СИНЬКОВ

Обычный перекус в обеденный перерыв, едва не закончился плачевно для жителя Иркутска Василия. Мужчина пожаловался в редакцию «КП»-«Иркутск» на производителя колбасы, который случайно, а быть может и специально, приготовил продукт с неприятным сюрпризом внутри. Нарезая сервелат, Василий стал жевать кусочек и почувствовал что-то твердое.

Тот самый кусок металла, который иркутянин нашел в колбасе Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Прямо внутри колбасы оказался кусок металлической проволоки, - возмущенно рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Василий. – Чудом я не сломал зубы об него. А если бы проглотил, он бы просто застрял в горле. Вот тебе и обед бы вышел. Гвозди только и делать из таких колбас.

Скорее всего, в любимый сервелат иркутянина попал кусок металла, скрепляющей оболочку колбасы. Но как она оказалась внутри, загадка. Как рассказал Василий, палку сервелата, который произведен в Забайкалье, он купил в одном из супермаркетов Иркутска. Мужчина нашел на упаковке телефон отдела качества производителя, позвонил по нему, но поговорить с кем-то из сотрудников ему не удалось. Номер постоянно занят.