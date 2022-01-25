Снова будет идти снег в Иркутске 25 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 25 января снова подарит горожанам небольшие осадки. Снег будет идти временами в течение дня. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 25 января ожидается с переменной облачностью, - говорят метеорологи. – Ветер дует северо-западный со скоростью 2-7 м/с. Температурные показатели днем будут колебаться от -11…до -13.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, высокое – 733 миллиметра ртутного столба. Погода в Иркутской области 25 января также предполагает небольшой снег и переменную облачность. В регионе столбики уличных термометров днем покажут -11….-16, если небо затянут облака, станет холоднее, то -21…-26.

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