Драмтеатр приостановил работу до 1 февраля в Иркутске Фото: "КП" Архив

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова 25 января приостановил свою работу до 1 февраля. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Показов спектаклей в этом месяце больше не будет. Те постановки, что были намечены на оставшиеся дни в январе, обещают показать зрителям в первой декаде марта.

- На 1 марта переносятся спектакли «Лев зимой», «Кое-что о том самом и не только…», на 2 марта - «Ромео и Джульетта», «Старомодная комедия», 3 марта - «Очень простая история», «Земля Эльзы», на 4 марта - «Ромео и Джульетта» с 30 января, на 5 марта - «Любовь и голуби», «Скамейка», 9 марта - «Бег», на 31 марта переносится постановка «Кое-что о том самом и не только…» с 27 января, - говорится в аккаунте театра.

Билеты остаются действительны. Если же новые даты вам не подходят, их можно сдать. Сделать это надо не позднее 18.20 до начала показа. О причинах приостановки театра не сообщается, но поклонники творчества артистов Иркутского драмтеатра знают, что коллектив понес большую утрату – на 58-ом году жизни скоропостижно скончался один из ведущих актеров – заслуженный артист России Игорь Чирва.

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