Крупнейшую в регионе нарколабораторию ликвидировали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Приангарья при поддержке спецназа «Гром» прикрыли крупнейшую в регионе нарколабораторию по производству синтетических запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подпольная нарколаборатория находилась в гараже в одном из кооперативов Иркутска, - рассказывают полицейские. – Во время обыска была найдено 15 стеклянных колб, около двух десятков канистр, средства химической защиты и емкости с наркотиками. Общий весь обнаруженных запрещенных веществ составил 11 килограммов.

Один из подозреваемых был задержан на месте преступления. На след его подельника вышли позже. Оба они сейчас находятся на домашнем аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов… в особо крупном размере». Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08