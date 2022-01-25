Сибирячка спасла свою дочь и внуков из горящего дома в Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
- Доча, проснись, пожар! – ворвалась ночью 25 января жительница Тулуна в пристрой к дому, где спали ее взрослая дочь и двое маленьких внуков. Пробираясь к ним, женщина сама получила ожоги.
Как тулунчанка потом рассказала спасателям, «проснулась от сильного треска». Вывела всех из горящего деревянного здания. Пожарным позвонили соседи.
- На момент прибытия первого подразделения дом горел внутри с выходом на кровлю, на площади 40 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. - . Пострадавшая женщина 1970 года рождения с ожогами рук была госпитализирована.
Пламя потушили за 15 минут, еще час устраняли последствия. На место также выехали и дознаватели МЧС России. Причиной пожара стало короткое замыкание.
- Электротехнические причины лидируют среди причин пожаров в нашем регионе, - говорят спасатели Иркутской области. - Государственные инспекторы по пожарному надзору настоятельно рекомендуют жителям не перегружать электросеть, не оставлять включенные электроприборы без присмотра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08