Сибирячка спасла свою дочь и внуков из горящего дома в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Доча, проснись, пожар! – ворвалась ночью 25 января жительница Тулуна в пристрой к дому, где спали ее взрослая дочь и двое маленьких внуков. Пробираясь к ним, женщина сама получила ожоги.

Как тулунчанка потом рассказала спасателям, «проснулась от сильного треска». Вывела всех из горящего деревянного здания. Пожарным позвонили соседи.

- На момент прибытия первого подразделения дом горел внутри с выходом на кровлю, на площади 40 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. - . Пострадавшая женщина 1970 года рождения с ожогами рук была госпитализирована.

Пламя потушили за 15 минут, еще час устраняли последствия. На место также выехали и дознаватели МЧС России. Причиной пожара стало короткое замыкание.

- Электротехнические причины лидируют среди причин пожаров в нашем регионе, - говорят спасатели Иркутской области. - Государственные инспекторы по пожарному надзору настоятельно рекомендуют жителям не перегружать электросеть, не оставлять включенные электроприборы без присмотра.

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