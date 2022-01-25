Стрелявший в электровоз житель Иркутской области задержан Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Стрелявшявшего в электровоз жителя Приангарья задержали полицейские. Им оказался 19-летний парень из Усть-Кутского района. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел на 724 километре Восточно-Сибирской железной дороги на перегоне «Лена-Портовая» в начале января. Тогда сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». К счастью, тогда никто не пострадал, только два боковых стекла у электровоза повредились. Вот теперь подозреваемый найден.

- Выстрелил 4 раза в сторону стоявшего на железнодорожных путях электровоза из пневматического пистолета, мне его знакомые подарили, - рассказал полицейским задержанный. – Баловался.

За такое хулиганство сибиряку предстоит ответить перед законом, он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Пистолет и пули у хулигана изъяли.

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