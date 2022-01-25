Региональный маткапитал в Иркутской области с 2022 года можно оформить в электронном виде. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Изменения в закон об областном материнском капитале вступили в силу в Приангарье. Теперь сертификат можно получить в электронном виде, а его средства можно направить на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию жилого дома, проводимых без привлечения организации, в том числе по договору строительного подряда. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Получение сертификата в электронном виде имеет ряд существенных преимуществ. Например, это экономит время, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. - После принятия учреждением положительного решения о выдаче сертификата, документ автоматически будет направлен в личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом сохраняется возможность получения выписки из регистра о выдаче сертификата, подтверждающей содержание сертификата в форме электронного документа

Напомним, областной материнский или семейный капитал существует в Приангарье с 2021 года. Такая поддержка предоставляется жительницам Иркутской области при рождении третьего или последующих детей. За десять лет региональный маткапитал получили 50 214 семей. С 2019 года размер средств маткапитала ежегодно индексируется. В 2022 году его размер составит 116 525,14 рубля. Чаще всего родители вкладывают средства в улучшение жилищных условий, реже – в образование детей.

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