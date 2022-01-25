Стоимость проезда на трех маршрутах изменится в Иркутске с 1 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перевозчики сообщили в администрацию Иркутска об изменении стоимости проезда на трех городских маршрутах. Новый ценник начнет действовать с 1 февраля. Об этом сообщают на сайте администрации областного центра.

- На маршрутах № 5К - микрорайон Солнечный (СибЭкспоЦентр) – центральный рынок, № 11К - бульвар Постышева – центральный рынок и на маршрут №17 - микрорайон Солнечный – Волжская с 1 февраля цена проезда составит 25 рублей, - говорится в сообщении на сайте администрации Иркутска.

Напомним, стоимость проезда в автобусах Иркутска в последний раз изменилась 1 ноября 2021 года. В дневное время проезд по городу стоит 25 рублей, после восьми часов вечера – 30 рублей. Между тем цена на муниципальный транспорт осталась прежней– 15 рублей в любое время суток.

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