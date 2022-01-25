Дорогу Тайшет – Чуна – Братск начнут ремонтировать в 2022 году. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области в 2022 году начнется ремонт гравийной дороги Тайшет – Чуна – Братск. Работы пройдут на наиболее сложных участках. Первый – с 11 по 31 километр, второй – с 70 по 82 километр, их общая протяженность составляет 32 километра. Сегодня разрабатывается проектная документация. Затем будет проведен конкурс и заключены контракты с подрядчиками. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Лобанова, работы планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Ориентировочная стоимость работ на обоих участках составит около 800 миллионов рублей, -рассказали в правительстве Приангарья. - Планируется уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанести разметку и установить элементы безопасности – это дорожные знаки, остановки, ограждения. В дальнейшем планируется провести реконструкцию 29,7 километров и ремонт восьми километров дороги.

Напомним, дорога Тайшет – Чуна – Братск входит в опорную сеть России, расположенную на территории Иркутской области. Она связывает районные центры по кратчайшему маршруту. Изначально трассу проложили водители лесовозов, долгое время некоторые участки использовались только как зимники.

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