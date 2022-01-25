100 жителей Приангарья попались на уловки аферистов с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Приангарья попадаются на уловки преступников практически каждый день. Всего только за январь 2022 года от рук аферистов пострадали сто человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мошенники выходят на новый уровень обмана – дистанционный. Они используют интернет-сайты, звонят по телефону и представляются сотрудниками банка, родственниками, брокерами. Либо, получив в банкомате код - доступа к личному кабинету, не задумываясь передают его преступнику, - рассказали в региональном МВД.

Одна из пострадавших – жительница Слюдянского района. 24 января 2022 года ей позвонили мошенники, якобы сотрудник банка, и сказали, что на нее кто-то пытается оформить кредит. Чтобы злоумышленники не завладели деньгами, нужно срочно успеть завести новый займ и перевести средства на «безопасный счет». В итоге женщина потеряла 280 тысяч рублей.

Полиция напоминает быть бдительными. Не выполнять какие-либо операции с банковской картой по сторонним наводкам по телефону или в интернете, не сообщать реквизиты, пароли, коды доступа карты, не подключать услугу мобильный банк к чужому номеру. Если приходиться заказывать товары, то делать это нужно на проверенных сайтах. Не оформлять кредиты и переводить деньги на незнакомые счета.

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